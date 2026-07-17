Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "Tacir veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

        Şehirler arası bir yolcu minibüsünde olduğu belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili

        Benzer Haberler

        Batman'da apartman dairesinde yangın
        Batman'da apartman dairesinde yangın
        Batman'da 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Batman'da 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Batman'da porsuk görüntülendi
        Batman'da porsuk görüntülendi
        Batman'da metruk binada kilitli kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
        Batman'da metruk binada kilitli kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
        Batman'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri
        Batman'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri
        Sason'da şehitler kabirleri ziyaret edildi
        Sason'da şehitler kabirleri ziyaret edildi