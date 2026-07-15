Sason'da şehitler kabirleri ziyaret edildi

Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.





Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kayabaşı Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, dua edildiği ve şehit kabirlerinin ziyaret edildiği belirtildi.





Şehitlerin emaneti olan vatanın aynı inanç ve kararlılıkla korunmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kahramanların fedakarlıkları daima yaşatılacak. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, programa Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirlerinin katıldığı kaydedildi.



