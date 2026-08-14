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        Batman'da hasattan önce fıstık bahçelerinde ilaçlama sürüyor

        Batman'da fıstık hasadı öncesinde üreticiler, zararlı böcek ve hastalıklara karşı bahçelerinde ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Batman'da hasattan önce fıstık bahçelerinde ilaçlama sürüyor

        Batman'da fıstık hasadı öncesinde üreticiler, zararlı böcek ve hastalıklara karşı bahçelerinde ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Eylül ayında başlaması planlanan fıstık hasadı öncesinde üreticiler, ürün kalitesini artırmak ve rekolte kaybını önlemek amacıyla zararlılarla mücadelesini sürdürüyor.

        Üreticiler, sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi geçtiği havada, traktörlerin arkasına bağladıkları holder (pülverizatör) sistemleriyle bahçelerini ilaçlayarak hasada hazırlık yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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