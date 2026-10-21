Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdirildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.
Çayönü köyü Kesmetaş mezrasında iki aile arasında yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kozluk Belediyesi yetkilileri ve kanaat önderlerinden bir grup girişimde bulundu.
Barışmaya ikna edilen aileler için belediyede tören yapıldı.
Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.
Törene, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran ve kanaat önderleri katıldı.
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