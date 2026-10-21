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        Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdirildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdirildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

        Çayönü köyü Kesmetaş mezrasında iki aile arasında yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kozluk Belediyesi yetkilileri ve kanaat önderlerinden bir grup girişimde bulundu.

        Barışmaya ikna edilen aileler için belediyede tören yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.

        Törene, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran ve kanaat önderleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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