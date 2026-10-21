Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdirildi

Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.

Çayönü köyü Kesmetaş mezrasında iki aile arasında yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kozluk Belediyesi yetkilileri ve kanaat önderlerinden bir grup girişimde bulundu.

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