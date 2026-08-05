Batman'da Ilısu Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj Gölü'nde bir kadının cesedi bulundu.



İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde, Zeynel Bey Türbesi yakınlarında gölde hareketsiz duran bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede kadına ait eşyalar bulundu. Cesedin Lale U'ya ait olduğu tespit edildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

