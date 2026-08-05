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        Batman'da Ilısu Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj Gölü'nde bir kadının cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Batman'da Ilısu Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj Gölü'nde bir kadının cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde, Zeynel Bey Türbesi yakınlarında gölde hareketsiz duran bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede kadına ait eşyalar bulundu. Cesedin Lale U'ya ait olduğu tespit edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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