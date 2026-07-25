Batman'da işletmelerde gıda denetimi
Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde gıda denetimi yaptı.
Giriş: 25.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde gıda denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki market, kasap, fırın, lokanta ve kafelerde denetim yapıldı.
Yapılan kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen koşulları incelendi.
Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 130 bin lira idari ceza uygulandı.
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