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        Tarihi Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği düzenlendi

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik kano ve Stand Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Tarihi Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği düzenlendi

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik kano ve Stand Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi.

        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince ilçenin tarihi ve turizm potansiyeline dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Dicle Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez kano ve SUP kullanan akademisyenler ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, ilçenin tarihi dokusunu ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Bu etkinlikte Hasankeyf'in tarihi dokusuna dikkatİ çekmeye çalıştık. Bu etkinlikleri artırarak düzenlemeye devam edeceğiz. Hasankeyf'teki su sporları potansiyelini ülkemiz geneline yaymak, su sporları federasyonlarımızın dikkatine sunmak için yapmış olduğumuz bu ve benzeri çalışmaları artıracağız."

        Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kadri Kurt da etkinlik ile su sporları meraklılarının dikkatini Hasankeyf'e çekmek istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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