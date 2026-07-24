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        Batman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Batman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Mehmet Nuri Ateş (54) idaresindeki 72 ACY 276 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde Shinda​​​​​​​ Ali yönetimindeki 01 AER 110 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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