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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda kent merkezinde tespite edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 6 sigara sarma makinesi, 291 bin 400 boş makaron, 11 bin 300 doldurulmuş makaron, 251 kilogram kıyılmış tütün, 440 elektronik sigara likidi, 660 bin 400 çeşitli markalarda pamuk filtre, hava kompresörü ve 125 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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