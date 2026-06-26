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        Batman'da köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı

        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Sason ilçesinde köy okulunun tek öğrencisi Fatma Nur Can, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Batman'da köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı

        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Sason ilçesinde köy okulunun tek öğrencisi Fatma Nur Can, mezuniyet sevinci yaşadı.

        İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıyayla köyü Elek mezrasındaki Sarıyayla Elek İlkokulunun tek öğrencisi Can, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak 4. sınıftan mezun oldu.


        Fatma Nur Can, karnesini öğretmeni İbrahim Ayaz'dan aldı.

        Okulun tek öğretmeni Ayaz, AA muhabirine, bir yıldır Sarıyayla Elek İlkokulunda ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi.

        Önceki yıllarda okulda öğrencilerin olduğunu ancak bölgedeki nüfusla birlikte öğrenci sayısının da azaldığını dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

        "Daha önce çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Sonra öğrenci sayımız 3'e düştü. Geçtiğimiz yıl 2 öğrenci mezun ettik. Bu sene 1 öğrenciyle eğitim öğretimi sürdürdük. Öğrencimiz Fatma Nur Can da bu yıl 4. sınıfı tamamladı. Okulun tek öğrencisini de mezun ettik. Öğrencimize karnesini verdik. Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından seneye büyük ihtimalle okulumuz kapalı olacak."

        Daha önce öğrenci sayısı fazla sınıflarda eğitim verdiğini, tek öğrenciyle eğitimi ilk kez deneyimlediğini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:


        "Tek öğrenci olunca çok avantajları oluyor. Bunlardan biri, öğrenciyle birebir ilgilenebiliyorsunuz. İsteklerini hemen yerine getirebiliyorsunuz. Devletimiz tek bir öğrenci için bile eğitimci göndermiş. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Mutluyum. İşimi de severek yapıyorum. Bu durum devletimizin insanlara ne kadar büyük bir değer verdiğini gösteriyor."

        - "Çok güzel bir yıl geçirdik"

        Öğrenci Fatma Nur Can da okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini belirtti.

        Her gün düzenli şekilde okula geldiğini ve verilen sorumlulukları yerine getirdiğini söyleyen Can, mezun olduğu için mutluluk duyduğunu anlattı.


        Can, "Geçen sene 3 kişiydik. 2 kişi mezun oldu. Okulda sadece ben kaldım. Ben de mezun oldum. Öğretmenimle arkadaş gibiyiz. Oyun oynuyoruz, resim yapıyoruz beraber, çok güzel bir yıl geçirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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