Batman'da okul bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi personeli tarafından bahçe görevlilerine, acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla okullarda görevlendirilen personele yönelik gerçekleştirilen eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

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