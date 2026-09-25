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        Batman'da okul bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi

        Batman'da okullarda görev yapan bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Batman'da okul bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi

        Batman'da okullarda görev yapan bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla okullarda görevlendirilen personele yönelik gerçekleştirilen eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Programda, İl Sağlık Müdürlüğü ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi personeli tarafından bahçe görevlilerine, acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım yöntemleri anlatıldı.

        Eğitimle, okul personelinin olası acil durumlarda öğrencilere bilinçli ve doğru şekilde müdahale edebilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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