Batman'da okul bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi
Batman'da okullarda görev yapan bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.
Batman'da okullarda görev yapan bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla okullarda görevlendirilen personele yönelik gerçekleştirilen eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
Programda, İl Sağlık Müdürlüğü ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi personeli tarafından bahçe görevlilerine, acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım yöntemleri anlatıldı.
Eğitimle, okul personelinin olası acil durumlarda öğrencilere bilinçli ve doğru şekilde müdahale edebilmesi amaçlanıyor.
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