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        Batman'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Batman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Batman'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Batman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 07 AUS 806 plakalı otomobil ile 48 KL 639 plakalı kamyon, Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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