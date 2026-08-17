Batman'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Batman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Batman'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 07 AUS 806 plakalı otomobil ile 48 KL 639 plakalı kamyon, Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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