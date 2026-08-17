Batman'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 07 AUS 806 plakalı otomobil ile 48 KL 639 plakalı kamyon, Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde çarpıştı.

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