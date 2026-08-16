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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-13 Ağustos'ta Çay ile 19 Mayıs mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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