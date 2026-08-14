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        Sason'da yaz Kur'an kurslarında başarılı olanlara ödül verildi

        Batman'ın Sason ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında başarılı olan çocuklara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Sason'da yaz Kur'an kurslarında başarılı olanlara ödül verildi

        Batman'ın Sason ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında başarılı olan çocuklara ödül verildi.

        Yaz döneminde çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen kursların sonunda Yıldız Mahalle Camisi'nde​​​​​​​ tören düzenlendi.

        Kurslar kapsamında yapılan değerlendirmelerde dereceye giren öğrencilere bisiklet, sınava katılan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti İlçe Başkan Vekili Sabahattin Atalay, İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

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