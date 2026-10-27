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        Batman'da parkta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Batman'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Batman'da parkta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Batman'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre olay, Belde Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralanırken, havaya birkaç el ateş edildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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