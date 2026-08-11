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        Batman'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonun motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Batman'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonun motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çayönü Köyü mevkisinde Mehmet Aygün (34) idaresindeki 06 FP 6255 plakalı kamyon seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Aracı yol kenarına çeken şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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