Batman'da spor salonunda çıkan yangına ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Soruşturma kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1'i işletme sahibi, 3'ü çalışan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda dün çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yağri (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

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