Batman'da spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda dün çıkan ve Şanziment Sarıoğlu'nun (44), Emine Yağri'nin (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Sarıoğlu'nun cenazesi Akça köyündeki mezarlıkta, Yağri'nin cenazesi Tilmerç Mezarlığı'nda, Tunç'un cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilenmiş, Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yağri (42), Gülsüm Öztekin Tunç (27) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti, 9 kişi tedavilerinin ardından​​​​​​​ taburcu edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, yangının araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müfettiş görevlendirildiği açıklanmıştı.