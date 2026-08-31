Batman'da spor salonunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda dün çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44) ve Emine Yağri'nin (42) hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangında ağır yaralanan Gülsüm Öztekin Tunç (27) da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilenmiş, Şanziment Sarıoğlu (44) ve Emine Yağri (42), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti, 9 kişi tedavilerinin ardından​​​​​​​ taburcu edilmişti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, yangının araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müfettiş görevlendirildiği açıklanmıştı.