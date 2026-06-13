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        Batman'da tırda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da durdurulan tırda 11 kilo skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Batman'da tırda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Batman’da durdurulan tırda 11 kilo skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde şüpheli tır durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 11 kilogram skunk ile 2 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri se adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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