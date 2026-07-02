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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Üçyol mevkisinde şüpheli bir araç durduruldu.

        Narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada, araçta zulalanmış 19 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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