Sason Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla bir araya geldi
Batman'ın Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 01.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
Batman'ın Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Sevek Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan esnaf, muhtar ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Demir, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Belediye tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Demir, program sonunda vatandaşlara teşekkür etti.
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