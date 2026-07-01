Batman'da valizinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Batman'da yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramaya katılan narkotik dedektör köpeğinin yabancı uyruklu bir yolcunun valizine tepki vermesi üzerine inceleme yapıldı. İncelemede valizin iç kısmına emdirilmiş 966 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 6,66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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