Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Sason'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürüyor

        Sason'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürüyor

        Batman'ın Sason ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Sason'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürüyor

        Batman'ın Sason ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.


        Denetimlerde, sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla kask kullanımı, sürücü belgesi, araç tescili ve plaka kontrolleri ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.


        Ekipler, denetimlerin yanı sıra sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak kask kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi ile teknik açıdan uygun ve tescilli motosikletlerin kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.


        Açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetim ve rehberlik faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri sürüyor
        Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri sürüyor
        Gercüş'te 107 üreticiye yüzde 75 hibeli tavuk ve yem dağıtıldı
        Gercüş'te 107 üreticiye yüzde 75 hibeli tavuk ve yem dağıtıldı
        Batman'da yaz ortasında 4 metrelik karla mücadele sürüyor
        Batman'da yaz ortasında 4 metrelik karla mücadele sürüyor
        'Splinter ustalar' kapıştı, o anlar kamerada
        'Splinter ustalar' kapıştı, o anlar kamerada
        Batman'da Mereto Dağı'ndaki yolda "karla mücadele" çalışması sürüyor
        Batman'da Mereto Dağı'ndaki yolda "karla mücadele" çalışması sürüyor
        Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti