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        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilik açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da üniversite öğrencilerini "banka hesabı kiralama" vaadiyle kandırarak yasa dışı bahis sitelerine finansal aracılık yaptıran organize şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

        Finans evi olarak kullanılan iki adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, 3 şüpheli bilgisayarları başında yasa dışı bahis ödeme panelleri açık vaziyette suçüstü yakalandı.

        Dijital incelemelerde, siber suç örgütünün son bir ayda toplam 125 milyon 146 bin 675 lira tutarında yasa dışı para trafiğini yönettiği tespit edildi.

        Aramalarda, 3 bilgisayar, 4 SIM kart, 8 cep telefonu, soğuk kripto cüzdan, suçtan elde edilen 143 bin 805 lira, 5 gram kubar esrar ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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