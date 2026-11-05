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        Gercüş'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Gercüş'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 ABH 885 plakalı minibüs ile 35 BKK 087 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan A.K (52), F.Ç (38) ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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