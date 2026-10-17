İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir zamanlar terörün gölgesinde kalan dağlarımız, yaylalarımız ve köylerimiz artık huzurla, üretimle, turizmle ve kalkınmayla anılıyor." dedi.

Bakan Çiftçi, Tilmerç Mahallesi'ndeki Sivil Toplum Merkezi bahçesinde düzenlenen "Yeni Hizmet Binaları Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Batman'ın çalışkan insanıyla, üretim gücüyle, genç nüfusuyla ve her geçen gün gelişen imkanlarıyla Türkiye Yüzyılı'nın yükselen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehre kazandırdıkları eserlerin toplu açılışını gerçekleştirmenin sevincini ve heyecanını yaşadığını belirten Çiftçi, bütün yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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Devlet anlayışının temelinde insan, siyaset anlayışının merkezinde ise millete hizmetin bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de başlattığı eser ve hizmet siyaseti, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen yatırımlarla, güçlenen kamu hizmetleriyle ve kalkınma hamleleriyle şekillenmiştir. Bu anlayışın temelinde, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu, milletimizin her ferdine aynı samimiyetle yaklaşan, ülkemizin her köşesine hizmet götürmeyi esas alan güçlü bir devlet iradesi bulunmaktadır. Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar bütün şehirlerimizi aynı muhabbetle kucaklıyor, vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve geleceğini ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki huzurun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde yatırım, yatırımın olduğu yerde kalkınma ve refah vardır." dedi.

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Çiftçi, Batman'a kazandırdıkları bu eserlerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen eser ve hizmet siyasetinin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ve insanı merkeze alan kalkınma anlayışının somut birer tezahürü olduğunu vurguladı.

Açılışını gerçekleştirdikleri yatırımlar arasında özel bir yere sahip olan Batman Sivil Toplum Merkezi'nin Türkiye'ye örnek olacak önemli bir eser olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "15 bin metrekarelik alanda kurulan, 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bu merkezimiz, 206 sivil toplum kuruluşumuza ücretsiz çalışma ve ortak kullanım imkanı sunuyor. Konferans salonlarıyla, eğitim alanlarıyla, spor tesisleriyle ve sosyal buluşma mekanlarıyla sivil toplumumuzun kurumsal kapasitesini güçlendiriyor. Bizim medeniyetimizde dayanışmanın, yardımlaşmanın ve ortak sorumluluk bilincinin köklü bir geçmişi vardır. Vakıf medeniyetimizin temelinde insanın insana karşı sorumluluğu, komşunun komşuya karşı hukuku, toplumun ihtiyaç sahibine uzattığı şefkat eli bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Batman'a kazandırdıkları diğer yatırımların da insanı merkeze alan hizmet anlayışının birbirini tamamlayan parçaları olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Batman Çayı kıyısında, 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Sürücü Akademimiz, trafik güvenliği konusunda ülkemize örnek olacak bir eğitim altyapısı sunuyor. 22 bini aşkın vatandaşımızın yararlandığı bu akademiyle daha bilinçli sürücüler yetişmesini, trafik kazalarının azalmasını ve can güvenliğinin güçlenmesini hedefliyoruz. Çünkü bizim için korunacak en büyük emanet, insan hayatıdır. Bağımlılıkla mücadelede pilot il olarak belirlenen Batman'ımıza kazandırdığımız 20 yatak kapasiteli Yataklı Arındırma Merkezi de son derece kıymetli bir yatırımdır. Uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bir taraftan zehir tacirlerine karşı güvenlik güçlerimizle mücadele ederken diğer taraftan bağımlılığın pençesine düşmüş gençlerimizin yeniden hayata tutunmasını sağlayacak imkanları geliştiriyoruz. Çünkü bir gencimizi kazanmak, bir ailemizin umudunu yeniden yeşertmek, geleceğimizi korumaktır. Kardeşlik Camisi ve sosyal yaşam alanımız ise ibadeti, eğitimi, ilmi ve toplumsal dayanışmayı aynı çatı altında buluşturuyor. Kütüphanesiyle, Kur'an kurslarıyla, aşeviyle ve sosyal alanlarıyla bu eserimizin Batman'ımızın manevi ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

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Bakan Çiftçi, Sason ilçesinde 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı'na uzanan 19 kilometrelik güvenlik yolunu tamamladıklarını bildirerek, "Bu yol sayesinde Mereto'nun eşsiz tabiatı, tarihi ve manevi mirası daha erişilebilir hale gelecek, turizm gelişecek, ticaret canlanacak, bölge insanımızın yeni imkanlarla buluşmasının önü açılacaktır." dedi.

Sason'a kazandırdıkları yeni Hükümet Konağının kamu hizmetlerini, vatandaşın daha kolay ulaşabileceği modern bir ortamda bir araya getirdiğine değinen Çiftçi, Beşiri ilçesindeki yeni Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası ile hem kamu hizmetlerinin hem de güvenlik teşkilatının fiziki altyapısını güçlendirdiklerini ifade etti.

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Gercüş'te inşa edilen 32 dairelik personel lojmanlarıyla kamu görevlilerinin yaşam şartlarını iyileştirdiklerini, Hasankeyf'te hizmete aldıkları Yolüstü Jandarma Karakolu'nun ise 14 köy ve 4 mezrada yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğine hizmet edeceğine işaret eden Çiftçi, bütün bu yatırımların ortak gayesinin devletin imkanlarını milletin hizmetine sunmak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve Batman'ın geleceğini daha güçlü kılmak olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Batman'ın ve bölgemizin son yıllarda yaşadığı değişim, üzerinde önemle durmamız gereken tarihi bir hakikati ortaya koyuyor. Bir zamanlar terörün gölgesinde kalan dağlarımız, yaylalarımız ve köylerimiz artık huzurla, üretimle, turizmle ve kalkınmayla anılıyor. Güvenliğin güçlendiği yerde hayat canlanıyor. Yollar açılıyor, yatırımlar artıyor, gençlerimiz geleceğe daha büyük umutlarla bakıyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye hedefinin bu bakımdan milletin geleceği adına tarihi bir önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, bu hedefin temelinde bin yıllık kardeşliği daha da güçlendirmenin, milletinin huzurunu kalıcı hale getirmenin ve ülkenin bütün enerjisini kalkınmaya, üretime ve refaha yöneltmenin bulunduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi, şunları aktardı:

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bu aziz coğrafyanın bütün evlatları aynı tarihin, kaderin ve geleceğin ortaklarıdır. Bizim kardeşliğimizin mayasında Malazgirt'in ruhu, Çanakkale'nin fedakarlığı, İstiklal Harbi'nin ve 15 Temmuz kıyamının birlik ve beraberlik şuuru vardır. Bu kardeşliğin harcında aynı kıbleye yönelen gönüllerin duası, aynı ezanın çağrısında birleşen yüreklerin muhabbeti, aynı bayrağın gölgesinde omuz omuza verilen mücadele vardır. Bu topraklarda asırlardır aynı sevinci paylaşan, aynı acıyla hüzünlenen, aynı duaya amin diyen gönüllerin birbirine duyduğu muhabbet vardır."

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Bu emanete sahip çıkacaklarını ve aralarındaki muhabbeti büyüteceklerini dile getiren Çiftçi, birlik ve beraberliklerini daha da güçlendirerek kardeşliklerini gelecek nesillere taşıyacaklarını vurguladı.

Terörün olmadığı bir Türkiye'de daha fazla yatırım ve istihdam, daha güçlü şehirler ve daha müreffeh bir gelecek inşa edeceklerine dikkati çeken Çiftçi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kamu düzeninden ve milletimizin güvenliğinden hiçbir şekilde taviz vermeden, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Batman'ın gelişmesini, güçlenmesini ve Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri haline gelmesini bu büyük hedefin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizim siyaset ve hizmet anlayışımızda esas olan, milletimizin duasını almak ve geride hayırlı eserler bırakmaktır. Bir çocuğumuzun güvenle okula gitmesi, bir gencimizin geleceğe umutla bakması, bir annemizin evladından emin olması, bir yaşlımızın devletimizin şefkatini yanında hissetmesi bizim için en büyük bahtiyarlıktır. İnşallah Batman'ımızı yeni yatırımlarla, yeni hizmetlerle ve yeni imkanlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehrimize kazandırılan eserlerin hayata geçirilmesindeki güçlü iradeleri ve destekleri dolayısıyla Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Projelerin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Valiliğimize, milletvekilimize, belediyemize, İl Özel İdaremize, ilgili kurumlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Vali Ekrem Canalp ise yaptıkları her işte diğer illerle bir yarış halinde olduklarını, Batman'ın Türkiye'de bir model olacağını belirtti.

Batman Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin imkanlarını kullanarak bu binayı yaptıklarını bildiren Vali Canalp, "207 sivil toplum kuruluşumuzun hepsine gruplar halinde kendilerine ait olan mekanları ve herkesin ortak kullanım mekanlarını tahsis ettik. AMATEM, uyuşturucuyla mücadele attığımız adımların en önemlilerinden biridir. Pilot il olmamız dolayısıyla da şu anda 1200 bağımlı bireyin hepsine ulaştık. Ailesel koşullarını ve yaşam alanlarını iyileştiriyoruz, istihdam imkanlarımızı arttırıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde 750 bağımlı bireyin istihdam imkanına da kavuşturmanın mutluluğunu beraberce yaşayacağız." dedi.

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Batman'da birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

"Batman zenginleşiyor, gelişiyor, bölgeye örnek bir il olma noktasında çok güçlü adımlar atıyor." diyen Nasıroğlu, şöyle devam etti:

"Sportif alanda da çok güzel başarılar elde ettik ve bütün Batmanlıların, çocuklar, kadınlar, yaşlıların sahiplendiği bir Batman Petrolspor, bölgeye model olacak. Çok güzel maçlarımız var ve her maçımızda da stadımız doluyor. Bu hakikaten bölgenin arzuladığı, istediği bir şey. Toplumun her kesimiyle çok güzel diyaloglar geliştiriyoruz ve herkese gönlümüzü ve kapımızı açmışız. İstiyoruz ki bu memleket ilerlesin. Yaşadığımız acılardan ders çıkaralım. Bir daha bunları yaşamayalım. Batman'da gecenin 10'unda, 11'inde kız çocuklarımız kütüphanelerden gönül rahatlığıyla çıkıp evlerine yürüyerek gidebiliyor. Bu son derece kıymetli ve önemlidir."

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Daha sonra Bakan Çiftçi ve beraberindekiler Sivil Toplum Merkezi'nin yanı sıra canlı bağlantılar kurularak Sürücü Akademisi, Yataklı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM), Sason Hükümet Konağı, Beşiri Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği, Mereto Dağı Güvenlik Yolu, Hasankeyf Jandarma Yolüstü Karakolu ve Gercüş Jandarma Lojmanlarının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çiftçi, İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partilerle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, ayrıca yapımı tamamlanan Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılışına katıldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un dua okumasının ardından caminin açılışı yapıldı.

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Toplu açılış törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.