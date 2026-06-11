İl Sağlık Müdürü Solmaz Kozluk'ta incelemede bulundu
Batman İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, Kozluk ilçesinde sağlık kuruluşlarında incelemede bulundu.
Batman İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, Kozluk ilçesinde sağlık kuruluşlarında incelemede bulundu.
Solmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kozluk Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini ziyaret etti.
İlçe Sağlık Müdürü ve Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Fırat Güneş tarafından Solmaz'a, mevcut hizmetler hakkında bilgi verildi.
Ziyaret kapsamında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Solmaz, tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.