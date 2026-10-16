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        Kozluk Devlet Hastanesinde ebelere eğitim verildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, anne sağlığının korunması ve doğum sürecinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla ebelere yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Kozluk Devlet Hastanesinde ebelere eğitim verildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, anne sağlığının korunması ve doğum sürecinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla ebelere yönelik eğitim düzenlendi.

        Kozluk Devlet Hastanesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opreratör Dr. Neval Kahraman tarafından doğum ünitesinde ve hastanede görev yapan ebelere eğitim verildi.

        Eğitimde, doğum sonrası kanamaların yönetimi, olası komplikasyonların erken fark edilmesi ve doğum eylemi sırasında anne adaylarının takibinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

        Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, anne ve bebek sağlığının korunmasında sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncel tutulmasının önemine değinerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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