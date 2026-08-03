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        Kozluk'ta eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

        Batman'ın Kozluk ilçesinde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Kozluk'ta eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

        Batman'ın Kozluk ilçesinde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

        Kozluk Bilge Erkek Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri, Ahlat'a düzenlenen geziyle tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görme imkanı buldu.


        Burada dua eden öğrenciler, mezarlığı gezerek, toplu fotoğraf çektirdi.


        Kur'an kursunun yöneticisi Emrullah Aslan, yaptığı açıklamada, hafızlık eğitiminin sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını belirtti.


        Öğrencilerinin tarihini, medeniyetini ve ecdadını tanıyan, milli ve manevi değerlerine bağlı vefa sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini dile getiren Aslan, "Tarihini bilen, ecdadını tanıyan ve geçmişinden güç alan nesiller, geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa edecektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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