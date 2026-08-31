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        Mereto Dağı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

        Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı, bölgenin turizm potansiyeline katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Mereto Dağı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

        Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı, bölgenin turizm potansiyeline katkı sunuyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Mereto Dağı'nın farklı kültür ve inançlardan misafirlerini ağırlayarak bölgenin turizm potansiyelini gözler önüne sermeye devam ettiği belirtildi.

        Son olarak Ermeni ziyaretçilerin bölgeyi ziyaret ederek, tarihi mirası yerinde inceledikleri ve kültür turizmi üzerine fikir alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Batman Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de organizasyonda yer aldıkları ifade edildi.

        Bölgede turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Mereto zirvesindeki cami inşaatı ile ziyaretçilerin konforunu artıracak sosyal ve dinlenme alanlarının yapımı devam ederken, ulaşım ağını rahatlatacak stratejik bir adım da atıldı. Kozluk ilçesinden Mereto Dağı'na doğrudan erişim sağlayacak yeni yol projesinde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, zirveye yolculuk çok daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Ulaşım, konaklama ve sosyal alan yatırımlarıyla çok yönlü bir destinasyona dönüştürülmesi hedeflenen Mereto Dağı, doğa tutkunları, sporcular ve inanç turizmi takipçileri için cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihte iz bırakan medeniyetlerin mirasını bağrında taşıyan Mereto'nun, tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte Batman ekonomisine ve kent turizmine büyük katkı sunması bekleniyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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