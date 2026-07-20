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        Mereto Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Mereto Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" yapıldı.


        Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik öncülüğünde, Batman Belediyesi, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle Mereto Dağı'nın zirvesinde düzenlenen etkinlikte doğa, müzik ve astronomi tutkunları bir araya geldi.


        Gün batımını izleyen katılımcılar, verilen konserle güzel vakit geçirdi.

        Katılımcılar havanın kararmasıyla teleskoplarla gökyüzünü inceleme imkanı buldu.


        Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Sason Kaymakamı Furkan Başar da Vali Ekrem Canalp'in destek ve girişimleriyle gerçekleştirilen etkinliğin ilçenin kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.


        İlk kez düzenlenen organizasyona katılımın yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Başar, gelecek yıllarda etkinliğin daha geniş kapsamlı hale getirilerek Türkiye'nin farklı illerinden çok daha fazla katılımcıyı ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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