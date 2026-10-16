Sason Belediye Başkanı İrfan Demir hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti

Belediye Başkanı Demir'e ziyaretinde Sason Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ali Kemal Demir de eşlik etti.

Hastalar ve yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Demir'e teşekkür ettiler.

Demir, Sason Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastalarla görüştü, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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