Sason Kaymakamı Başar muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi
Sason Kaymakamı Furkan Başar, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kaymakam Başar, başkanlığında toplantı düzenlendi.
Toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar, köylerin ihtiyaçları ile muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.
Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, vatandaşların taleplerinin hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatlar verildi.
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