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        Sason Kaymakamı Başar muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Sason Kaymakamı Başar muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kaymakam Başar, başkanlığında toplantı düzenlendi.


        Toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar, köylerin ihtiyaçları ile muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

        Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, vatandaşların taleplerinin hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatlar verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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