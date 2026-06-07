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        Sason'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesinde, Gazze yararına kermes yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Sason'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesinde, Gazze yararına kermes yapıldı.


        Sason Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sevrek Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen kermeste, kurulan stantlardan çeşitli yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu.


        Burada konuşan İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekerek, düzenlenen yardım organizasyonundan elde edilecek tüm gelirin Filistin'e ulaştırılacağını söyledi.

        Organizasyonla Gazze halkına destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Alakuştekin, vatandaşları kermese destek vermeye davet etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan da eğitim camiası olarak kermese katkı sunduklarını belirtti.

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