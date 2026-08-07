Sason'da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Batman'ın Sason ilçesinde köy ve grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.



Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Furkan Başar'ın koordinasyonunda Batman İl Özel İdaresi ekiplerince ilçeye bağlı köy ve grup yollarında çalışma yürütülüyor.



Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan güzergahlarda yol bakım çalışmaları yapılıyor.



Ekiplerin çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

