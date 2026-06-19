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        Sason'da öğrenciler "Model Uçak Atölyesi"nde uygulamalı eğitim alıyor

        Batman'ın Sason ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Model Uçak Atölyesi"nde uygulamalı eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Sason'da öğrenciler "Model Uçak Atölyesi"nde uygulamalı eğitim alıyor

        Batman'ın Sason ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Model Uçak Atölyesi"nde uygulamalı eğitim alıyor.

        Öğrencileri havacılık ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Sason Kaymakamlığı'nın destekleriyle 100. Yıl İlkokulu'nda kurulan atölyede, model uçak yapımından uçuş prensiplerine kadar birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan, atölyenin çocukların bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına yönelmesinde önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

        Kurslar sayesinde çok sayıda öğrencinin model uçak yapımı konusunda eğitim aldığını ve kendi uçaklarını tasarlama fırsatı bulduğunu söyleyen Cihan, çocukları küçük yaşlardan itibaren havacılık ve teknolojiyle buluşturmak istediklerini kaydetti.

        100. Yıl İlkokulu Müdürü Cihan Aydın da atölyede dört farklı model uçakla eğitim verildiğini dile getirdi.

        Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin el becerilerinin geliştiğini, teknik düşünme yeteneklerinin arttığını ve havacılığa olan ilgilerinin her geçen gün güçlendiğini söyleyen Aydın, bu tür projelerin öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Model uçak kursu eğitmeni Ezgi Açici, kursun öğrencilerin gelişimine çok yönlü katkılar sunduğunu belirtti.

        Öğrencilerinden Elif Dicle Yavuz, kursta öğrendikleri bilgi ve deneyimlerin hem bugünleri hem de gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Bahar Abay ise atölyede uçak modelleri, uçuş sistemleri ve havacılıkla ilgili birçok yeni bilgi öğrendiklerini kaydetti.

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