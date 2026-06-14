Sason'da şehit ailelerinden jandarmaya ziyaret
Batman'ın Sason ilçesinde, şehit aileleri Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü dolayısıyla jandarmayı ziyaret etti.
Batman'ın Sason ilçesinde, şehit aileleri Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü dolayısıyla jandarmayı ziyaret etti.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ve şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile şehit yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe ve jandarma personeli ile görüşen aileler, Jandarma Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, pasta kesti.
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