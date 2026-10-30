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        Aydıntepe'de minikler için doğada öğrenme etkinliği düzenlendi

        Aydıntepe'de anaokulu öğrencileri, sonbaharın renkleri arasında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Aydıntepe'de minikler için doğada öğrenme etkinliği düzenlendi

        Aydıntepe’de anaokulu öğrencileri, sonbaharın renkleri arasında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.

        Aydıntepe Anaokulu tarafından ‘Maarifin Kalbinde Çocuk’ ve ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ temaları kapsamında gerçekleştirilen öğrenme etkinliğinde öğrenciler, sonbaharın renklerine bürünen doğada oyunlar oynadı. Çocuklara mevsime uygun geleneksel lezzetler ikram edilirken hikâyeler anlatıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Sararmış yapraklarla kaplı alanda oyunlar oynayan öğrenciler, doğayı gözlemleyerek açık havada vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan çocuklar, sonbaharın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

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        Etkinlikle çocukların doğayla vakit geçirmeleri, mevsimlerin değişimini gözlemlemeleri ve oyun yoluyla öğrenmeleri desteklendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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