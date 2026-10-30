Aydıntepe'de minikler için doğada öğrenme etkinliği düzenlendi
Aydıntepe'de anaokulu öğrencileri, sonbaharın renkleri arasında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.
Aydıntepe’de anaokulu öğrencileri, sonbaharın renkleri arasında düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.
Aydıntepe Anaokulu tarafından ‘Maarifin Kalbinde Çocuk’ ve ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ temaları kapsamında gerçekleştirilen öğrenme etkinliğinde öğrenciler, sonbaharın renklerine bürünen doğada oyunlar oynadı. Çocuklara mevsime uygun geleneksel lezzetler ikram edilirken hikâyeler anlatıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sararmış yapraklarla kaplı alanda oyunlar oynayan öğrenciler, doğayı gözlemleyerek açık havada vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan çocuklar, sonbaharın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.
Etkinlikle çocukların doğayla vakit geçirmeleri, mevsimlerin değişimini gözlemlemeleri ve oyun yoluyla öğrenmeleri desteklendi.
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