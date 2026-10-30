Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Aydıntepe'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Aydıntepe'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında çelenk sunma töreni, tebrikat ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Aydıntepe'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında çelenk sunma töreni, tebrikat ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 125. Yıl Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ve ilçe protokolünün katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

        Kutlamalar, kaymakamlık makamında yapılan tebrikat töreniyle devam etti. Kaymakam Yıldırım, tebrikleri kabul ederek davetlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Programın devamında Aydıntepe Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda kutlama töreni düzenlendi. İlçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi, koro gösterileri sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        29 Ekim Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu
        29 Ekim Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu
        Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Bayburt'ta öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi
        Bayburt'ta öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi
        Demirözü'nde şap aşılama çalışmaları devam ediyor
        Demirözü'nde şap aşılama çalışmaları devam ediyor
        Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu
        Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu