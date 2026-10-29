Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü, törenler, şiir dinletileri, komando gösterisi ve halk oyunlarıyla coşku içinde kutlandı. Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyet’in milli iradenin temeli olduğunu vurgulayarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen törende, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mete Memiş vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

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Törende konuşan Vali Eldivan, Çanakkale’de destan yazan ve İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Cumhuriyet’i kuran milleti rahmet ve şükranla andı. Cumhuriyet’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilmesiyle milli iradeyi esas alan yeni bir devlet düzeninin temellerinin atıldığını belirten Eldivan, Cumhuriyet’in özgürlük, eşitlik ve adalet yolunda atılmış tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet’in temel değerlerini korumanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Eldivan, Bayburt’un köklü tarihi, kültürel değerleri ve vatan sevgisiyle bu yürüyüşe katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti. Eldivan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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Programda öğrenciler tarafından ayrıca şiirler okundu. Jandarma Asayiş Komando Birlik Komutanlığının tüfekli gösterisinin sonunda yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi. Bayburt Ortaokulu öğrencilerinin Bayburt barları oynamasıyla devam eden kutlamalar, resmi geçit töreniyle sona erdi.