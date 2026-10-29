Bayburt'ta öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi

Seminerle öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve interneti daha güvenli, bilinçli kullanmaları konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Siberay Kulübünün eğitimöğretim yılı boyunca yürüteceği farkındalık çalışmaları ve etkinlik planları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca bilgi kirliliğiyle mücadele, dijital mecraların bilinçli kullanımı ve siber zorbalık karşısında alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Siberay Kulübü kapsamında gerçekleştirilen seminerde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ele alındı. Siberay Kulübü danışman öğretmeni tarafından verilen eğitimde, dijital ayak izinin doğru yönetilmesi, kişisel verilerin korunması ve sanal platformlarda güvenliğin sağlanması konularında öğrenciler bilgilendirildi.

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