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        Öğrenciler Bayburt Kalesi'nin çevresini temizledi

        Bayburt Lisesi öğrencileri, 'Şehrimi Tanıyorum: Dede Korkut'un İzinde Bayburt Kalesi' etkinliği kapsamında kale çevresinde temizlik çalışması yaptı. Programda öğrencilere kalenin tarihi geçmişi, kültürel önemi ve Bayburt'un tarihindeki yeri hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Öğrenciler Bayburt Kalesi'nin çevresini temizledi

        Bayburt Lisesi öğrencileri, ‘Şehrimi Tanıyorum: Dede Korkut'un İzinde Bayburt Kalesi' etkinliği kapsamında kale çevresinde temizlik çalışması yaptı. Programda öğrencilere kalenin tarihi geçmişi, kültürel önemi ve Bayburt'un tarihindeki yeri hakkında bilgi verildi.

        Okulun Tarih ve Kültürel Miras Kulübü tarafından düzenlenen geziyle öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıdı.

        Bayburt Lisesi Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri, etkinlik kapsamında kale çevresindeki çöpleri toplayarak tarihi alanın temizlenmesine katkıda bulundu.

        Etkinlikle öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve çevre temizliği konularında bilinç kazanması sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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