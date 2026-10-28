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        Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

        Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

        Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt’ta düzenlenen kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ile Trabzon 17. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

        Saray Bahçesi’nde organize edilen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın da devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 10.45’te valilik makamında tebrikat töreni gerçekleştirilecek. Kutlamalar, saat 11.00’de Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak törenle sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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