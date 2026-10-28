Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın da devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 10.45’te valilik makamında tebrikat töreni gerçekleştirilecek. Kutlamalar, saat 11.00’de Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak törenle sürecek.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ile Trabzon 17. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

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