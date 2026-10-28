KUDAKA'nın turizm stratejisi çalıştayları tamamlandı

Çalıştaylardan elde edilen sonuçlar, İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporu’nun hazırlanmasında kullanılacak. Çalıştay çıktılarının, ilerleyen dönemde hazırlanacak destek programlarına da kaynaklık etmesi bekleniyor.

Bölgenin mevcut turizm imkânlarının yanı sıra yenilikçi proje önerilerinin de ele alındığı çalıştaylarda, turizmin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.

Çalıştaylarda kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek bölge turizminin potansiyelini ve gelişim alanlarını değerlendirdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi çalışmaları kapsamında Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da düzenlenen çalıştaylar tamamlandı.

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