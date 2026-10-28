Bayburt'taki 4 okulda 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği düzenlendi

Etkinliklerde öğrenciler, takım halinde oynanan oyunların yanı sıra hareket ve koordinasyon gerektiren faaliyetlere de katıldı. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla birlikte hareket etme ve takım çalışması becerilerini geliştirdi.

Bayburt’ta, 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri kapsamında 4 okulda öğrenciler geleneksel oyunlar ve çeşitli sportif faaliyetlerde bir araya geldi.

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