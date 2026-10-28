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        Öğrenciler çiftlikte bağımlılığa karşı bilinçlendirildi

        Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğinde, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Öğrenciler çiftlikte bağımlılığa karşı bilinçlendirildi

        Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğinde, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi.

        Köprücü at çiftliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler doğa yürüyüşüne katıldı, geleneksel Türk okçuluğunu tanıdı ve atlı sporlar hakkında bilgi edindi.

        Etkinlikte öğrencilere köy yaşamı, Türklerde binicilik kültürü ve geleneksel at koşum ekipmanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Geleneksel okçuluğun tanıtımının ardından öğrenciler ok atıp, atlara binerek hem okçuluk hem de binicilik deneyimi yaşadı.

        Program kapsamında bağımlılıkla mücadele üzerine söyleşi düzenlenirken etkinlik, öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi.

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        Etkinlikle gençlerin sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan uzak durarak doğa ve sporla vakit geçirmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve sağlıklı sosyal alışkanlıklar kazanmaları amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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