Sosyal hizmet personeline psikolojik destek eğitimi verildi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı' kapsamında iki günlük eğitim verildi.

Psikolog Sıla Yalçınoz Tatar ve Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Günbattı tarafından verilen eğitimde, meslek elemanlarına psikolojik ilk yardım, kayıp ve yas süreçlerine yaklaşım konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimde, zorlayıcı yaşam olayları karşısında bireylerin duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması, kayıp yaşayan kişilere yaklaşım ve yas sürecinde sunulabilecek psikososyal destek konuları üzerinde duruldu. Meslek elemanlarının bu süreçlerde bireylerin ihtiyaçlarını doğru değerlendirmeleri ve uygun desteği sunabilmelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

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İki gün süren programın sonunda, eğitimi veren uzmanlara teşekkür belgesi takdim edildi.