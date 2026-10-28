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        Bayburt'un petrol potansiyelinin tespiti için Vali Eldivan'a rapor sunuldu

        Bayburt'un Ortaçimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerindeki petrol potansiyelinin araştırılması ve olası sondaj çalışmalarına yönelik hazırlanan teknik rapor, Vali Mustafa Eldivan'a sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Bayburt'un petrol potansiyelinin tespiti için Vali Eldivan'a rapor sunuldu

        Bayburt’un Ortaçimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerindeki petrol potansiyelinin araştırılması ve olası sondaj çalışmalarına yönelik hazırlanan teknik rapor, Vali Mustafa Eldivan’a sunuldu.

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nafız Maden ve iş insanı Nurettin Memiş’i makamında kabul etti. Görüşmede, daha önce ön incelemeleri yapılan 4 köydeki petrol potansiyeli, muhtemel rezervlerin tespiti ve bundan sonraki süreçte izlenecek sondaj adımları değerlendirildi.

        Öte yandan, Bayburt Kent Konseyi, kentin petrol potansiyelinin araştırılarak belirlenmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulunmuştu. Konsey, bölgede jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yürütülmesini ve 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etmişti.

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        Çalışmalarla Bayburt’un yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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