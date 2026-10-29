Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu

Yıldız kızlarda Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırayı aldı. Yıldız erkeklerde de Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birinciliği kazanırken, Fatih Ortaokulu ikincilik, Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu ise üçüncülük kupasını aldı.

Bayburt’ta düzenlenen 'Okul Sporları Kros İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Küçükler, yıldızlar ve gençler A kız kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda okullar arasındaki sıralamalar belli oldu.

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